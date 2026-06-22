ಮಾಗಡಿ ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ 23ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 23ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಶ್ವೇತ ಬಿ.ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ 9.44 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ₹18,880 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 41,35,513 ರೈತರಿಗೆ ₹827.10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 81,305 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹16.26 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಸವಣೂರು. ‘ರೈತರು ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಪಡೆದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ಕಿರಣ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರಾದ ದೀಪಾ ಪೂಜಾರ, ತಾರಿಣಿ, ಪ್ರಮೋದ್, ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಾವಿನ ಸವರುವಿಕೆ, ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-14-1210525109</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>