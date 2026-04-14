‘ಬೆವರ ಹಣತೆ’ ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಜನಾರ್ಪಣೆ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 'ಬೆವರ ಹಣತೆ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೃದ್ಧಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ರೇಣ್ಣುಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ತರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ. 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿ.ನಾ.ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನೈಜ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಗುರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಂಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯದ ಕೆ.ಜಿ.ರಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆದ 12 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಠದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕವಿ ಲಿಖಿತ್ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಅವರು ಕೆ.ಜಿ.ರಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತು ಬರೆದ 'ಗುರುನಮನ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಲಿಖಿತ್ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಜಗದೀಶ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಥೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಯನ, ಶಿಲ್ಪ, ಅದಿತಿ, ದೇವಾಂಗ್, ಸುಮಿತ್ರ, ಅನಿತಲ, ಸೈಯದಾ ಸಬಾ, ಪ್ರಣೀತ, ವಿಸ್ಮಿತ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರಿಪ್ರಿಯ, ಉಷಾ, ಯಶ್ಮಿತಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಭಾವನ, ದೀಕ್ಷಿತ, ಹೇಮಂತ್, ಬೃಂದ, ಮೌಲ್ಯ, ಹರ್ಷಿತ, ಯಕ್ಷ, ಸುಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾಪುರದ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಭಾವನ, ರಕ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.