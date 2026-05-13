ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಮಾಗಡಿ: ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವಿವೇಕ ಭಾರತಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶ್ರೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಯೋಗಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ನಡೆದ ಯೋಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚೈತನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವೇಕ ಭಾರತಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿ.ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಧ್ಯಾನವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಲು ಧ್ಯಾನ ಸಹಾಯಕ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ಯಾನವೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಕಮಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರಾದ ಪವಿತ್ರ, ಮರಿಲಿಂಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-14-1434340539</p>