ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

ಮಾಗಡಿ: ಶನಿವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಕ್ರಬಾವಿ ಸ್ಥಳ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ: ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಕ್ರಬಾವಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಅವರೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಾವಿ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಹಗರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ: ಶನಿವಾರದ ಸಭೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 9 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-14-1747614026</p>