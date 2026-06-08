ಮಾಗಡಿ ಪರಿಸರ-ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕಳವಳ

<p>ಮಾಗಡಿ: ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಕೆ.ವಿ. ತತ್ವ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಇ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅದರಂಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗುವ ಬದಲು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಪರರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ (ಬೀಜದ ಉಂಡೆ) ಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅದರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>9ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭುವನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-14-2132347029</p>