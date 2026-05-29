‘ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೋರಾಟ ಗಿಮಿಕ್’

ಮಾಗಡಿ: ಸತ್ತೇಗಾಲದ ಮೂಲಕ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಚಾರದ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸತ್ತೇಗಾಲದಿಂದ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನವರೂ ತಮಗೇ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ನಿಂತರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನವರು ತಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿ ಸಲ್ಲದು'ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈಜಿಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ ಜಲನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಕರೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಹಮತ್ಖಾನ್, ರೂಪೇಶ್, ಗುರು, ರಾಮಣ್ಣ(ತಾತ), ಶೇಖರ್ ಭೈರಪ್ಪ, ಪರ್ವಿಜ್, ಅಬಿದ್ ಆಲಿಖಾನ್, ಇಲಿಯಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-18-2088341912</p>