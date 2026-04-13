ಮಾಗಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೈನೋದ್ಯಮ ಪಾಠ

ಮಾಗಡಿ: ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ 55 ರೈತರನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ಬಮೂಲ್) ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಡೇರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2019 ರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಡೈರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಡೈರಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಶೇಷ: ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3-4 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಮೈಮೇಲೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಿಎಂಆರ್ ಪದ್ಧತಿ: 'ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸಡ್ ರೇಷನ್' ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೇವಿನಿಂದ ರಸಮೇವು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಂತು ನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಜಲದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ(ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್) ತಯಾರಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತಮ ಮೇವು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬಮೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ನಾಗಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಬಮೂಲ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಅಜೇಯ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಗೌಡ, ಬಮೂಲ್ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿರಣ್ ಪ್ರವಾಸ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>