ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ

<p>ಮಾಗಡಿ: ಬಮೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಬಮೂಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>₹ 40 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಮೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ₹22 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ₹18 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 39 ರೈತರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಜೋಳದ ತಳಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹2,650ಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಿ ಹಸುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಮೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರ (ಗರಿಷ್ಠ ₹80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಬಳಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಮೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ಅಥವಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಘಟಕ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಮೂಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-14-444572560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>