ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಚಿವರಾಗಲಿ

ಮಾಗಡಿ: 'ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೋದರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ' ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಗು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಾರಿಯಾದರೂ ಸಚಿವರಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 14,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಜಮೀನು ಗೊಂದಲ: ಸಜ್ಜೇಪಾಳ್ಯದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ 44 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಗೊಂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10/3 ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂ 15 ಜಮೀನಿನ ಒಳಗೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿಶಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಖಚಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವಿದ್ದರೂ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರದೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಬಾಳ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹23 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಕೆರೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ದೇವರಾಜ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಆನಂದ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾಗರಾಜು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಣ್ಣ, ನಾಗಯ್ಯ, ಕೆಂಪತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಶಾಂತಯ್ಯ, ಯತೀಶ್, ತುಕರಾಂನಾಯಕ್, ರಮೇಶ್, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-14-1254506748</p>