‘ಬೆವರ ಹಣತೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ ನಾಳೆ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೃದ್ಧಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏ.12ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಲೇಖಕ ಲಿಖಿತ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ 'ಬೆವರ ಹಣತೆ' ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿ.ನಾ ಪದ್ಮನಾಭ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ಪಿ ಜಗದೀಶ್, ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತಿ ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಜಿ ರಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-14-188707701</p>