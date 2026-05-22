ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣ ತಿರುಮಲೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೂ ನೀರು ತುಂಬುವಂತಾಗಲಿ. ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವೈ.ಜಿ.ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನುದಾನ ತರಬೇಕೆಂಬ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ: ಬಿಡದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಜನೇಯ ಕೃಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ದಕ್ಷಯಜ್ಞ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಜನ್ಮದಿನ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್ನ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಎಂಎಲ್ಸಿ ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರತಾಪ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೆ.ವಿ.ಬಾಲು, ಎಂ.ಎ.ಮಂಜು, ಶಬಾಷ್ ಖಾನ್, ರಂಗಣಿ, ಕುಮಾರ್, ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ರವಿ, ಎಂ.ಎಚ್.ಸುನೀಲ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಸಾಗರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸುರೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸೋಲೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿಡದಿ ದೇವರಾಜ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪವಿತ್ರ, ಜಯಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸುಮಾ, ಮಂಜುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260522-14-1579781951