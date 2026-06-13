ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

<p><em>ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ</em></p>.<p>ಮಾಗಡಿ: ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹250ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಲಿನ ಜತೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವನದುರ್ಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಮರಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಸಿಯ ನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ-ಫಸಲು ಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಮರದ ಫಸಲು ₹60ರಿಂದ ₹80 ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ನೇರಳೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯ ಸುಲಭ: ‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಜಾನುವಾರ ಬಾಯಿ ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ-ಫಸಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹುಳು ಬಾಧೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜು.</p>.<p>ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಹಾಕಿ. ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಿತರು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡತರು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಜಿಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹300ವರೆಗೆ ಮರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-14-1155702440</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>