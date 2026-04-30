ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ಮಾಗಡಿ: ದೇಶಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಉದ್ಛಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾತೃಶ್ರೀ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 25 ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಡದಿಯ ಲೋಹಿತ್, ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವೇದ, ಬಿಸ್ಕೂರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಳ್ಯದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ, ಸಂಕೀಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರವೀಶ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗಂಗೋನಳ್ಳಿ ನಿಂಗೇಗೌಡ, ವೆಂಕಟಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮರೂರು ಸಾಗರ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ರೂಪೇಶ್, ಚಂದನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>