ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಆರೋಪ

ಮಾಗಡಿ: ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ 500 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಶಾಸಕರು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ 68×70 ಅಳತೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೇವಲ ₹48 ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ 6×3 ಸ್ಥಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಬಾಳ್ ಜಯರಾಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ವಾಯುಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮರ ಕಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2.25 ಎಕರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಸಾಗರ್, ಅನಿಲ್, ರಮೇಶ್, ಆನಂದ್, ಮೋಹನ್, ಹೇಮಂತ್, ಶಭಾಷ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-14-506529872</p>