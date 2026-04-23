ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ವೃಂದದಿಂದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ-ಹವನ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂತೋಷ್, ಅನಂತನಾರಾಯಣ, ಮರಿಯಣ್ಣ, ರಮೇಶ್, ಸೋಮನಾಥ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಮಂಜು, ನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಪ್ರಸಾದ್, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-14-500469151