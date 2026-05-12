ಇಂದು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ, ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮಾಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ' ಮೇ 12 ಮತ್ತು 13ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಗೇಟ್ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ದೇವಿಯರಿಗೆ 'ಮಡಲಕ್ಕಿ' ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಆರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಆರತಿ ತರುವವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-14-812027557</p>