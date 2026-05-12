ಪ್ಲೈವುಡ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

ಮಾಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಕಲ್ತುಮಣ್ ಮಲ್ಲಿಕ್(47) ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲಿಕ್(45) ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ತುಮಣ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಕೈಲಾಸ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಸೋಮವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಶವಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ., ಕಿಶೋರ್ ಪುಷೋತ್ತಮ್ ಪಟೇಲ್, ಗೌತಮ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಟೇಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-14-1011850714</p>