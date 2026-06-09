ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಸರ ಕಳವು - 70 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಪಹರಣ

<p>ಮಾಗಡಿ: ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ, 70 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ (65) ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜು ಅತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ, ‘ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಸಾಹೇಬರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ‘ಸಾಹೇಬರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ’. ಆಗ ವೃದ್ಧೆ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಣುವಂತೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೃದ್ಧೆ ‘ಇದು ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಚುಗಾರ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ವೃದ್ಧೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಖದೀಮನೇ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ಸರವಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಬದಲಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧೆ ಪೇಪರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-15-1211386693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>