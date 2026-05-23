ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ

ಮಾಗಡಿ: ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶೌಚ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಮೀಪ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25*20 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿರೋಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪುರಸಭೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಾಲ್, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಿಕ ಗಂಗಹನುಮಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪುರಸಭೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>