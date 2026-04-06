ಮಾಗಡಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ: ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಮಾಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಂತಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಬ್ಬರ: ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬಟ್ಟೆ, ದಿನಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಳು ಕುದುರೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಾಸವಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಂದಾಗದಿರುವ ಹಿಂದೆ 'ರಾಜಕೀಯ ಲಾಬಿ' ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 'ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ಈ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸರಕು ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಸಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೋಡ್-ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಾಗ ವರ್ತಕರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಜಯಂರಾಂ. 'ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>