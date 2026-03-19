ಮಾಗಡಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ: 3 ದಿನ ರೈತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮಾಗಡಿ: ರಂಗನಾಥ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪರಸ್ಥಳದ ರೈತರಿಗೆ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾಮನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ (ಕ್ಷೀರ ಭವನ) ಬಮೂಲ್ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಗಡಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ದನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಖರೀದಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್, ರವೀಶ್, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.