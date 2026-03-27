ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು

ಮಾಗಡಿ: ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, 'ಎರಡನೇ ತಿರುಪತಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಗಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಬುಧವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ರಿಂದ 12:15ರೊಳಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ರಾಜಪೋಷಾಕಿನ ಅಲಂಕಾರ ರಥೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅರವಂಟಿಕೆ (ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ): ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ 'ಅರವಂಟಿಕೆ' ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ರಥೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ₹5ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭ: ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ.27ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಹಂಸವಾಹನ, ಶೇಷವಾಹನ, ಗರುಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಾ.31ರಂದು ಸಂಜೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ವಿಶೇಷತೆ: ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗೆ ಸರಣಿ ಉತ್ಸವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಏ.2ರಂದು ಸೂರಮಂಡಲೋತ್ಸವ, ಡೋಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ, 3 ರಂದು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ, 4ರಂದು ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ, ಆನೆ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಸೇವೆ, 6ರಂದು ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ, ದ್ವಾದಶಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶಯನೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>