ಎ.ಸಿ ಕಚೇರಿ ‘ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ’!

<p>ಮಾಗಡಿ: ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿನ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುದಾರರಿಂದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿನಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 70 ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ನಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನೋಂದಣಿ ಆಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ತಡೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ, ಬಾಂಡ್ ರೈಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ‘ಆಮೆ ಗತಿ’: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಮೆ ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 (ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು) ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-15-46364701</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>