ಮಾಗಡಿ | ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಜನ ಹೈರಾಣು

ಮಾಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆ-ಶಿಪ್ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ದೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಮೋಹನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಸಾಧ್ಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಎಂದರೆ ಬೆದರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್, ಹಾಸನ, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ, ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರಾಂತ್ಯ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೆ-ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2><strong>ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ</strong></h2><p>ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡದೇ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಪೈಪ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವ ಕೆ-ಶೀಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಗಡಿ</strong></p>