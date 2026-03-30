ಸೋಮವಾರ, 30 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಮನಗರ: ಮಂಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಮಾವು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ; ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಮಾವು ಮಂಡಿಗಳು; ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಫಸಲು
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 30 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:29 IST
Last Updated : 30 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:30 IST
ರಾಮನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್‌.ಎಂ.ಎ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಮಂದಿ
ತೋಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು 
27 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ - ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ | 40 ಸಾವಿರ - ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು
ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದವರ ಮಾವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹದವಾದ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಉಳಿಯದು. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು
ಸಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ
ಚೀಲೂರು ಮುನಿರಾಜು ಸಂಚಾಲಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಫಸಲು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕು
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
