ರಾಮನಗರ: ಮಂಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಮಾವು

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎನಿಸಿರುವ ಮಾವಿನ ಋತು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಂಡಿಗಳು ಕಳೆಗಟ್ಟತೊಡಗಿವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಘಮಲಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರೇಷ್ಮೆಯಷ್ಟೇ ಮಾವಿಗೂ ಖ್ಯಾತಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ, ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬಾದಾಮಿ ತಳಿ ಮಾವಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಂದೂರ, ರಸಪೂರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಅಮರಪಾಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಳಿಯ ಮಾವನ್ನು ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕುಸಿದ ಫಸಲು:</strong> ‘ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಹೂವು ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಸಲು ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಫಸಲು ಸಹ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಮಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬರ, ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ:</strong> ‘ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಸಲು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಜೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಸಹ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ರಾಮಯ್ಯ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಲಿತಿದ್ದು, ಕೊಯ್ಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೋನಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ರೋಗ ಇತರ ಮರಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಯೂ ಕೈ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<blockquote>27 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ - ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ | 40 ಸಾವಿರ - ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು</blockquote>.<div><blockquote>ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದವರ ಮಾವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹದವಾದ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಉಳಿಯದು. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ಸಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</span></div>.<div><blockquote>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ</blockquote><span class="attribution">ಚೀಲೂರು ಮುನಿರಾಜು ಸಂಚಾಲಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಫಸಲು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</span></div>.<p><strong>ಶೇ 25–30ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ</strong> </p><p>‘ಫಸಲು ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೋನಿ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಕಾಯಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರಾವರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಶೇ 25–30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಣ್ಣು</strong> </p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲವೂ ಮಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಸಲವು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಂಡಿಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಾವು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಾಮನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕದಿಂದ ಮಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್.ಎಂ.ಎ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಅಂಜುಂ ಪಾಷಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಬೆಳೆಗಾರರು ಏನಂತಾರೆ?</strong> </p><p><strong>ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು</strong> </p><p>‘ಈ ಸಲವೂ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಫಸಲು ಕುರಿತು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾವಿಗೆ ಜೋನಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ರೋಗ ಬಂದು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದರೆ ಅದೂ ಕೈ ಸೇರದೆ ರೈತ ಬರಿಗೈ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಜೋನಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈ ಸೇರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದಾರಹಳ್ಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಯು.ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. </p><p><strong>ಇಲಾಖೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯ</strong></p><p>‘ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಯುವಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟಗಳಲ್ಲೇ ಮಾವು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು ಫಸಲು ಚನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರತೊಡಗಿದವು. ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಬಿಳಗುಂಬ ವಾಸು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>