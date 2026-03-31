ವೃದ್ದೆ ಸಾವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಮಂಗ: ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮರುಕ

ರಾಮನಗರ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಶವದ ಮೇಲೆ ಮಂಗವೊಂದು, ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಗರದ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ (80) ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶವವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ, ಕೋತಿಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಶವದತ್ತ ಓಡಿ ಬಂದಿತು. ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಒರಗಿ ಮರುಗಿತು. ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಮಂಗದ ಈ ಅಪರೂಪದ ವರ್ತನೆಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಶವವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಂಗ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.