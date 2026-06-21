<p>ಟೌನ್ ಶಿಪ್: ಪರ- ವಿರುದ್ಧ ಇರುವವರ ವಾಗ್ವಾದ</p><p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p><p>ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಇರುವವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಿಖಿಲ್ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೊನಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಪರವಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹರಿದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. </p><p>ಕಾಲೊನಿಯ ಅಟ್ಟಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಪರವಾಗಿರುವವರ ಗುಂಪು ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಚಂದ್ರ, ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎದುರುಗೊಂಡರು. ಆಗ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರು ಏರಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಲೊನಿ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು ಮುಂದಾದರು.</p><p>ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, 'ನಾವು ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮಗೆ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು? ಎಂದು ಪರವಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, 'ಪರವಾಗಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, 'ವಿರೋಧಿಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನೀವು ಯಾರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರು.</p><p>ಆಗ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುವುದನ್ಮು ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಿಖಿಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>