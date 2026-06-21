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ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?: ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸವಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 17:54 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 17:54 IST
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ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಅಂಚಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಪರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಅಂಚಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಪರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ?
ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
bidadiNikhil Kumar

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