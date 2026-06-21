<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ (ಜಿಬಿಐಟಿ) ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿದೆಯೇ?’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ 7 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 27 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾರದ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಪರ–ವಿರೋಧ, ವಾಗ್ವಾದ: </strong>ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಅಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ಪರವಾದ ಎರಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ‘ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’, ‘ಬೇಕೇ ಬೇಕೇ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು’, ‘ಜಿಬಿಐಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ’ ಎಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರಿದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪೊಂದು ಯೋಜನೆ ಪರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಆಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್, ‘ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಪು, ‘ನಮಗೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದರು. ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ? </blockquote><span class="attribution">ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<p>Quote - </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>