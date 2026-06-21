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ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹರಿದು ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:03 IST
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