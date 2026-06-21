ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹರಿದು ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರ- ವಿರೋಧದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.</p><p>ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ, ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 'ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು', 'ಬೇಕೇ ಬೇಕೇ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬೇಕು', 'ಜಿಬಿಐಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದ' ಎಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬೃಹತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ನಿಖಿಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಅಂಚಿಪುರ, ಅಂಚಿಪುರ ಕಾಲೊನಿ, ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವಂತಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ರೈತರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.</p><p>ಅಂಚಿಪುದದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಪರವಾಗಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳತ್ತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಾಯಕರಾದರು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಮೂರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದರು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>