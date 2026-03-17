ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷ: ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತರು

ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಲ್ವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಒಡಿಶಾದ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು, ಸಿಮಾಚಲ್ ಮೊಕುದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ.ಎಚ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಾಸವಿ ಅಂಗಡಿ, 'ಬಂಧಿತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಐದು ದಿನ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ. ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಸುರೇಶ್ ಒಡಿಶಾದ ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಕೀಲರಾದ ರಮೇಶಪ್ಪ ಎನ್.ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜೆ.ಡಿ., ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

'ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರದ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಸಿ, ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರ ಬಂಧಿತ

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಒಡಿಶಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದವರು. ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹು ಪರಿಚಿತರು. ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಸಾಹು ಅವರ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಲಕವೇ ಆರೋಪಿಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಅಳಿಸಿದ್ದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
–ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ