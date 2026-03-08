ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಮನಗರ | ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಲಗೈ ಜಾತಿ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:49 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:49 IST
