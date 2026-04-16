‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ’

<p>ರಾಮನಗರ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶೋಷಿತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಚ್.ಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಬಳಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಯ್ಯ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ನೌಕರ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಂಗಲ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ತಂಡ ಕ್ರಾಂತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ಆಂಜನಪ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ, ಡಾ. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಥ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈಡ್ ನಾಗರಾಜ್, ವಕೀಲ ಅಂಬರೀಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಲಿಂಗರಾಜು, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕಮಲಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜು, ಶಿವಣ್ಣ, ಅರ್ಜುನ್, ಕಿರಣ್, ಕೆಂಪರಾಜು, ರಮೇಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>