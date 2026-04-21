ಅನುಭವ ಮಂಪಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಸತ್‌ ತಾಯಿ

ರಾಮನಗರ: ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಪಟ 'ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಲು, ಕೀಳು, ಜಾತಿ ಅಂಧಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರ ತರಲು ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಂಕುಡೊಂಕು ತಿದ್ದಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸಮಚಿತ್ತ, ಸಮಭಾವದಿಂದ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೀಜ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>