ದೇಗುಲ, ದರ್ಗಾ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ರಾಮನಗರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್) ಪುರಾತನ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಪಿರಾನ್ ಷಾ ವಲಿ ದರ್ಗಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನವಸತಿ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ ಅವರನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರುದ್ದದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯ, ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೊನಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ: ನದಿಯ ಎರಡೂ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜ. 20ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ದೇವಾಲಯ, ದರ್ಗಾ, ಸುಮಾರು 80 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಜಾಗ, ಅಯ್ಯಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ವ್ಯಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಗುಲ, ದರ್ಗಾ, ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಈಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ