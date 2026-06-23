ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪಟ್ಟ, ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಎಐಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿಯ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಿರುದ್ಧ ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಊರಿನ ಹನುಮಂತನಗರ ಕಾಲೊನಿಯ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುಜನ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಬಲಾಢ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಗರದ ಚೈತನ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸರು, ರೌಡಿ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಜಾತಿಯವರನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯ ವರದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಐ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಕನಕಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಐಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘2011ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೇಲ್ದಾತಿಯವರು ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜಾತಿಯ 30 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಿಎಸ್ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರದವರೆಗೆ 4 ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಡೆಗೆ ಅದೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರೌಡಿಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನದಾನಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಮೇಶ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ವಕೀಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಳ್ಗೆರೆ ಬೈರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರಾವ್, ಲೋಕೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಕಾಂತ್ರಾಜ್, ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-14-1722617732</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>