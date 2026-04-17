ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ

ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ರೈತರ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಡು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆನಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.'ರೈತನ ಮಗನಾದ ನಾನು ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಗುವಳಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಲಾಗಿನ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಯರ್ಗಳು ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರಳಿಮರಧೊಡ್ಡಿ, ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಜಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಧಾರಾಪುರ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸೂಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 58 ರೈತರ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಮೃತ, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಮುಕುಂದ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಚೇತನ್, ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಟರಾಜು ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿ. ರಾಮಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್, ರಂಜಿತ್, ವಿನೋದ್, ಕೆಂಪನಹಳ್ ಳಿಸೀನಪ್ಪ, ಮಂಜು, ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>