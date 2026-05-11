ಕರಡಿ–ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಜನ

ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ

ರಾಮನಗರ: ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ನದಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಕಾಟ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 38 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಮಂದಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳೇ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುವ ಕರಡಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ರೈತರ ಮೇಲೆರಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆವಾಸಸ್ಥಾನ: ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ, ಹಂದಿಗುಂದಿ ಬೆಟ್ಟ, ಸಾವನದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ, ಕಬ್ಬಾಳು ಬೆಟ್ಟ, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಕೂಟಗಲ್ ಬೆಟ್ಟ, ಕೂನಗಲ್ ಬೆಟ್ಟ, ಜಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ.

'ಬಹುತೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲೇ ಊರುಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಊರಾಚೆ ಕಾಡಿನಂತಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳು ಕಾಡಂಚಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಜನರಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಿಂತ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿರತೆಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಕರಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳಂತೆ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಅವು ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕರಡಿ ದಾಳಿಗಳು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾವು, ಹಲಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕರಡಿಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವ ಕರಡಿಗಳು, ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆರಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ದುಂಡು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪುಂಡಾಡ ನಡೆಸಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಹಾಕಿ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯುವರು ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕರಡಿಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ, ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹ