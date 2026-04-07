ಬಿಡದಿ: ಬಿಡದಿ ರೈತಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆಸಾಲ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ₹25 ರಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮನಗರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಮಂಜು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಕೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಘ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿ.ಉಮೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಡದಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್, ಬಿಎಂಐಸಿಪಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ರಮೇಶ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಮಾರ್ ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಜೀವನ್ ಬಾಬು, ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಂತ್, ಮಹೇಶ್, ಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್, ಬಾನಂದೂರ್ ನಂಜುಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>