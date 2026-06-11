ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

<p>ಬಿಡದಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಶೇಷಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಕಂದಾಯ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಐಸಿಪಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ವಿರೋಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್, ಬಿಡದಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಎಂಐಸಿಪಿಎ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಬಿತಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಶೇಷಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂ 15/9ರ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೈತರು ‘ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ನೀಡದೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>‘1978ರಿಂದಲೂ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸುಶೀಲಮ್ಮ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ದೇವರಾಜು, ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಿಎಂಐಸಿಪಿಎಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಕ್ಷೆ 25 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಮಂಜು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರೈತ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-14-1584841742</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>