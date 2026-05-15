ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ: ಆರೋಪ

ಬಿಡದಿ: 'ಪುರಸಭೆ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ರಾಮನಗರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಸ್ತಾ ಬಡಾವಣೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಚ್. ರಾಜಶೇಖರ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಡದಿಯ ಕೇತಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ತಾ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,798 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 'ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಲೇಔಟ್'ನ ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕರು, ಸಿಸ್ತಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ-ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಲೇಔಟ್ನ ಕೆಲ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇ-ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನಗರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸ್ತಾ ಬಡಾವಣೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-14-1073372772</p>