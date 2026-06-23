ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸವಾಲು

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆ ರೈತರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರೈತರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈರಮಂಗಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಕಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕಡೆಗೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರೈತರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು, ಹಸಿರು ಶಾಲಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕ ಟಿ. ಯಶವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣಾ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಡಿ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರಿಗೆ ಅಡವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಹಣ ತಂದು ಪರಿಹಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು, ಇವರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಈ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಕೇವಲ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೋರಾಟವಾಗದೆ ರಾಜ್ಯದ 26 ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಬೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತರ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ‘ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡಲು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೋರಾಗಾರರನ್ನು ರೈತರೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಯುವ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಚೀಲೂರು ಮುನಿರಾಜು ಸಮಾವೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಎ.ಎಲ್. ಕೆಂಪುಗೌಡ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಸವರಾಜು, ರಮ್ಯ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-15-1900208115</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>