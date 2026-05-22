ಬೆಳಗಾವಿ: 'ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಬಳಿ 'ಟೌನ್ಶಿಪ್' ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿರೋಧವಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ– ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೋದಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ 25 ಗ್ರಾಮಗಳ 9,640 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 25 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಅತಂತ್ರ ಆಗುವರು' ಎಂದು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹಠಮಾರಿತನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡದ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಹೊಂಗರಗಾವಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಗಪ್ಪಗೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>