ತಾಯಿ–ಮಗ, ದಂಪತಿಗೆ ಕಳ್ಳತನವೇ ವೃತ್ತಿ

ರಾಮನಗರ: 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಚಾಲಾಕಿ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 383 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಾ (40), ನರಸಿಂಹ (19), ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಜಲಿ (28) ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಮಾರ (36) ಬಂಧಿತರು' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಫೆ. 16ರಂದು ಜಾಲಮಂಗಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಎಂಬುವರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಾಲಾ, ನಂತರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 383 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು, ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. 'ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಎಸ್ಐ ಮನೋಜ್ ಎಸ್., ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾದ ರವಿ ಟಿ.ಎಸ್, ಬೀರಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಮೋದ್, ಮುನೀಂದ್ರ, ಮಹೇಶ್, ಶೈಲಜಾ, ರಾಧಮಣಿ, ಬಸವರಾಜು, ಮಹದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಗಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-14-80606843