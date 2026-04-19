‘ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ’

ರಾಮನಗರ: ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕು, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಶಾಖೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರದೀಪ, ಪೋತಲಪ್ಪ, ರಾಮಚಂದ್ರ, ದಾಸಪ್ಪ, ಚೆಲುವಯ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬೋರಯ್ಯ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್, ಚೆಲುವರಾಜು, ಗಂಗಾಧರ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಆನಂದ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಮೋದ್, ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-15-853786747</p>