ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಗೆ ಗಾಯ; 8 ಕಾರು ಜಖಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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