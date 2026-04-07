ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕನ ಸುಲಿಗೆ!

ರಾಮನಗರ: ನಗರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದು ಅದರ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ₹25 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದ ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ, ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಡೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಳು. ಆ ಪರಿಚಯ ಸಲುಗೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆ ಪೈಕಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾನ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ, ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಲೀಕನಿಂದಲೇ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ: ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿ, ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>