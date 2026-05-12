ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲ

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಬಾರದು’ ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಬಿನೊಯ್ ಪಿ.ಕೆ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವಿಮೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. ನಾಗರಾಜು, ‘ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯು ಜೀವವಿಮೆ ಮಾಡಸದ ಪರಿಣಾಮ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಕಡಿತವಾಗುವ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ ಸಹ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ‘ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವವಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಬಿನೊಯ್, ‘ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಮೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೆಪ ಹೇಳದೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನುದಾನ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಶೇ 24.10 ಅನುದಾನವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿನೊಯ್, ‘ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸದೃಢತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿನೊಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗದ ಕುರಿತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೆಲಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿನೊಯ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕುಮಾರ್, ಕನಕಪುರದ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಹೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರ್ಎಂಒ ಡಾ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನ್ವೀರ್, ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-14-2129596750</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>