ಇಂದು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ–ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಎಂ ಭೇಟಿ

<p>ರಾಮನಗರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಿ.ಎಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 10.30ಕ್ಕೆ ತುಂಗಣಿ, 11ಕ್ಕೆ ಟಿ. ಬೇಕುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಲ್, 11.30ಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, 12.30ಕ್ಕೆ ಹೇರಿಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, 1.30ಕ್ಕೆ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-14-566200784</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>