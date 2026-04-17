ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ರಾಮನಗರ): 'ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ್ ಏಕತ್ ಮಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಚ್ಚನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಏ. 14ನೇ ದಿನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ ಗೌತಮ್, ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನೂತನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೀಮ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಿಚ್ಚನಕೆರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಿತ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಿ.ಜೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹನುಮಂತ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಪಿ.ಕೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್.ಪಿ ಎಸ್., ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್.ಎಸ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸುಮಂತ್, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಗರಾಜು, ಯೋಗೇಶ್, ಪ್ರಮೋದ್, ನಾಗಬೋರಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೀಪು ಪಿ.ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್, ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜು ವಿ. ರಾಜವಂಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾಲಕ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-14-171484336</p>