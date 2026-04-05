ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಜ್ಮತ್ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: ಐವರ ಸೆರೆ

ರಾಮನಗರ: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಅಜ್ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಹಮಾನಿಯಾ ನಗರದ ಬರ್ಕತ್, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತುಫೈಲ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕವೇಲಿ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಪಾಷ, ಸಯ್ಯದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಮತ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಜ್ಮತ್ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಸಮೀಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕಾರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬರ್ಕತ್ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಜ್ಮತ್ ಕಿರಕುಳ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಬರ್ಕತ್, ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಅಜ್ಮತ್ ಮುಗಿಸಲು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ತುಫೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ.

ಅಜ್ಮತ್ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಮುಗಿಯುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಅಜ್ಮತ್ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ, ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹತಾಶರಾದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಆತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಪೈಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ, ಒಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿದ್ದ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಪಿ. ರಮೇಶ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ